Украина завоевала еще одну награду на Европейских играх
На этот раз в фехтовании
Фото: Дзеркало тижня
Шпажист Владимир Станкевич стал бронзовым призером Европейских игр 2023.
Наш фехтовальщик в полуфинальном поединке уступил португальцу Мигелю Фразао в один укол (14:15) и получит бронзовые награды соревнований.
Сегодня позже свой полуфинальный поединок проведет украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Ее ожидает противостояние с Элоизой Пассаро.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Андрей Ярмоленко вернулся в Динамо
- Беседин официально покинул Динамо
- Испания U-21 – Украина U-21. Анонс и прогноз матча молодежного Евро на 27.06.2023
- МО Украины призвали россиян возвращаться в РФ и становиться на одну из сторон конфликта
- Сын Фила Фодена - феномен соцсетей. За один день в инстаграме обошел Мудрика по подпискам. ФОТО
- Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
2500 грн