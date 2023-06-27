Украина завоевала еще одну награду на Европейских играх

Шпажист Владимир Станкевич стал бронзовым призером Европейских игр 2023.

Наш фехтовальщик в полуфинальном поединке уступил португальцу Мигелю Фразао в один укол (14:15) и получит бронзовые награды соревнований.

Сегодня позже свой полуфинальный поединок проведет украинская фехтовальщица Ольга Харлан. Ее ожидает противостояние с Элоизой Пассаро.