Приймачев - победитель Европейских игр 2023

Олег Приймачев стал победителем Европейских игр 2023 в муай тай.

Украинский спортсмен в финальном противостоянии в весе до 91 кг победил итальянца Энрико Пеллегрино Пеллегри. Все три раунда судьи единогласно отдали в пользу Олега.

Для Украины это уже шестая награда в муай тай на Европейских играх 2023 года. Ранее "золото" также брали Александр Ефименко и Игорь Любченко, "серебро" завоевал Егор Скурихин, а Владислав Микитась и Анастасия Михайленко стали бронзовыми призерами соревнований. Благодаря этому украинская команда досрочно выиграла медальный зачет в Муай Тай.