Приймачев - победитель Европейских игр 2023
Шестая награда для Украины в муай тай
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Олег Приймачев стал победителем Европейских игр 2023 в муай тай.
Украинский спортсмен в финальном противостоянии в весе до 91 кг победил итальянца Энрико Пеллегрино Пеллегри. Все три раунда судьи единогласно отдали в пользу Олега.
Для Украины это уже шестая награда в муай тай на Европейских играх 2023 года. Ранее "золото" также брали Александр Ефименко и Игорь Любченко, "серебро" завоевал Егор Скурихин, а Владислав Микитась и Анастасия Михайленко стали бронзовыми призерами соревнований. Благодаря этому украинская команда досрочно выиграла медальный зачет в Муай Тай.
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