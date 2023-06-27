  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Приймачев - победитель Европейских игр 2023
В тренде

Приймачев - победитель Европейских игр 2023

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Шестая награда для Украины в муай тай

Приймачев - победитель Европейских игр 2023

Фото із соцмереж

UA-Футбол
Новина українською

Олег Приймачев стал победителем Европейских игр 2023 в муай тай.

Украинский спортсмен в финальном противостоянии в весе до 91 кг победил итальянца Энрико Пеллегрино Пеллегри. Все три раунда судьи единогласно отдали в пользу Олега.

Для Украины это уже шестая награда в муай тай на Европейских играх 2023 года. Ранее "золото" также брали Александр Ефименко и Игорь Любченко, "серебро" завоевал Егор Скурихин, а Владислав Микитась и Анастасия Михайленко стали бронзовыми призерами соревнований. Благодаря этому украинская команда досрочно выиграла медальный зачет в Муай Тай.

По теме
yellow-arrow
Ермак: Верю, что мы можем получить первые истребители еще до конца этого года
yellow-arrow
Харлан уничтожила соперницу в финале и стала чемпионкой Европейских игр
yellow-arrow
Богданов: Кварцяный мог зайти чай горячий вылить на кого-то, с головы снять пот
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Европейские игры
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде