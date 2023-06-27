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Анна Пономаренко принесла Украине медаль Европейских игр в брейкинге

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Но упустила шанс уже сейчас отобраться на Олимпиаду 2024

Анна Пономаренко принесла Украине медаль Европейских игр в брейкинге

Фото - Instagram

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На Европейских играх в Польше во вторник, 27-го июня, был разыгран комплект наград в брейкинге среди мужчин (би-боев) и женщин (би-гёрл). В турнире была представлена и Украина.

В мужских соревнованиях Олег Кузнецов остановился на стадии четвертьфинала, а вот у девушек Анна "Stefani" Пономаренко сумела пройти в финал. В 1/4-й украинка прошла представительницу Франции, а в 1/2-й выиграла батл у неудобной для себя Доминики "Nicka" Баневич из Литвы, которой, в частности, проиграла в золотом финале последнего чемпионата Европы. То серебро стало для Украины первой медалью континентального форума в брейкинге, и вот медаль в этом виде спорта уже на мультиспортивных Европейских играх.

"Stefani" в золотом финале уступила со счетом 0:3 представительнице Нидерландов India. Серебро.

Брейкдансинг в 2024-м году дебютирует на Олимпийских играх. Если бы "Stefani" выиграла финал, то получила бы прямой пропуск на Игры в Париже. А так придется проходить дополнительное сито квалификации.

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В статье: Европейские игры
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