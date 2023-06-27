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Россияне нанесли ракетный удар про Краматорску, попали в заведение питания - 2 погибших и 22 раненых

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Очередной террористический акт оккупантов

Россияне нанесли ракетный удар про Краматорску, попали в заведение питания - 2 погибших и 22 раненых

фото из свободных источников

Новина українською

Вечером, 27 июня, российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попали в заведение питания, 2 человека погибли, 22 травмированы, среди которых ребенок.

По данным источников, россияне ударили из С-300, среди гражданских есть раненые, в частности, один ребенок.

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Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.

"Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое".

В Краматорском горсовете сообщили, что оккупанты ударили по центру и одному из поселков Краматорска. "Ударили по заведению питания, сейчас ведутся поисково-спасательные работы. "О ходе работ будем информировать дополнительно", - отметили в горсовете.

По данным МВД, в результате ракетного удара погибли 2 человека, еще 22 ранены, из которых один ребенок.

Сообщается, что повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. "Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", - отметили в МВД.

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В статье: война с россией
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