Россияне нанесли ракетный удар про Краматорску, попали в заведение питания - 2 погибших и 22 раненых
Очередной террористический акт оккупантов
фото из свободных источников
Вечером, 27 июня, российские захватчики ударили по Краматорску Донецкой области, попали в заведение питания, 2 человека погибли, 22 травмированы, среди которых ребенок.
По данным источников, россияне ударили из С-300, среди гражданских есть раненые, в частности, один ребенок.
Глава ОП Андрей Ермак уточнил, что россияне нанесли 2 ракетных удара по Краматорску.
"Первое попадание было в заведение питания в центре города. Второе попадание - с. Беленькое".
В Краматорском горсовете сообщили, что оккупанты ударили по центру и одному из поселков Краматорска. "Ударили по заведению питания, сейчас ведутся поисково-спасательные работы. "О ходе работ будем информировать дополнительно", - отметили в горсовете.
По данным МВД, в результате ракетного удара погибли 2 человека, еще 22 ранены, из которых один ребенок.
Сообщается, что повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. "Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", - отметили в МВД.
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