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Актер сериала Тед Лассо Данстер сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

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Актер сериала Тед Лассо Данстер сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

фото из свободных источников

Новина українською

Актер телесериала "Тед Лассо" Фил Данстер примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

В сериале Данстер сыграл роль Джейми Тарта – лучшего игрока футбольной команды "Ричмонд".

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Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

В поединке примут многие звёздные игроки, экс-футболисты, а также медийные звезды.

Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

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В статье: война с россией
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