Актер сериала Тед Лассо Данстер сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины
Футбольный опыт есть
фото из свободных источников
Актер телесериала "Тед Лассо" Фил Данстер примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.
В сериале Данстер сыграл роль Джейми Тарта – лучшего игрока футбольной команды "Ричмонд".
Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.
В поединке примут многие звёздные игроки, экс-футболисты, а также медийные звезды.
Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".
????️’Jamie Tartt doo-doo-doo-doo-doo’— game4ukraine (@game_4_ukraine) June 27, 2023
Please welcome Phil Dunster, star of Ted Lasso, to Game4Ukraine. ⚽️????????
For tickets and further info, visit https://t.co/UPaeinPY8K@phildunster #game4ukraine pic.twitter.com/jE9Pn1Ntu7
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