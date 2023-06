Актер сериала Тед Лассо Данстер сыграет в благотворительном матче в поддержку Украины

Актер телесериала "Тед Лассо" Фил Данстер примет участие в благотворительном матче Game4Ukraine в поддержку Украины.

В сериале Данстер сыграл роль Джейми Тарта – лучшего игрока футбольной команды "Ричмонд".

Напомним, цель благотворительного матча - собрать средства для восстановления Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине, разрушенного российскими оккупантами в марте 2022 года.

В поединке примут многие звёздные игроки, экс-футболисты, а также медийные звезды.

Игра пройдет 5 августа в Лондоне на "Стэмфорд Бридж".

????️’Jamie Tartt doo-doo-doo-doo-doo’



Please welcome Phil Dunster, star of Ted Lasso, to Game4Ukraine. ⚽️????????



For tickets and further info, visit @phildunster #game4ukraine