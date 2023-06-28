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Зеленский уволил главу Укроборонпрома

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Который якобы провалил ракетную программу

Зеленский уволил главу Укроборонпрома

chosun.com

Новина українською

Президент Владимир Зеленский уволил Юрия Гусева с должности гендиректора "Укроборонпрома" согласно поданному заявлению.

Об этом говорится в указе президента №357/2023 от 27 июня.

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Как писали ранее СМИ, Кабмин утвердил в должности нового руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Германа Сметанина.

31-летний Сметанин - руководитель харьковского Завода имени Малышева.

По словам источников, Гусев провалил ракетную программу.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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