Ярмоленко спустя 6 лет вернулся в Динамо, Украина сыграла вничью с Испанией. Главные новости за 27 июня

Контракт рассчитан на два сезона - до 2025-го. Ярмоленко уже 33 года, из которых 9 он провел в первой команде "Динамо", отыграв за нее 340 матчей (137 голов). После отъезда в 2017-м Андрей попытался сделать карьеру за рубежом, но из этого мало что получилось. Последний год он отыграл в ОАЭ.

Это был матч за первое место в группе, но и наши, и испанцы играли резервистами, желая поберечь основу на плей-офф. В итоге игра получилась равной, и украинцы упустили победу на 89-й минуте - 2:2. Не беда, разумеется - главное не делать так в четвертьфинале.

Различные СМИ и инсайдеры уверяют, что "Зарю" вот-вот возглавит 45-летний серб Ненад Лалатович. Украинским болельщикам он знаком по выступлениям за "Шахтер" в 2003-05 годах. Как тренер Лалатович возглавлял "Црвену Звезду", "Войводину", "Младость" и другие клубы у себя на родине; выигрывал Кубок Сербии.

Еще одна важная новость из лагеря киевлян. 27-летний Беседин окончательно выпал из планов "Динамо", и клуб решил его отпустить. За Киев Артем забил 35 голов в 143 матчах; дважды выигрывал УПЛ. Но, в то же время, пресса у него даже в лучшие сезоны была очень неоднозначная.

Об этом пишет AS - мол, решение Лунина окончательное, и он уже уведомил клуб. Контракт украинца со "Сливочными" истечет через год, вот он и решил этим воспользоваться. Это его право. Тем более, ранее Флорентино Перес объявил, что больше покупать этим летом не будет, а значит, дублером Куртуа останется Андрей.

Как сообщает ESPN, боссы "Шпор" сообщили Гарри, что не примут ни одно предложение в текущее трансферное окно. Это довольно странно, ведь контракт Кейна истекает через год, а затем он уйдет бесплатно, но таково решение. Поговаривают, что у Гарри уже есть устное соглашение о переходе в "Баварию" в 2024-м.