Сводка Генштаба: на фронте произошло 30 боевых столкновений, авиация ВСУ нанесла 24 удара

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке среды, 28 июня, сообщает, что за минувшие сутки произошло более 30 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои.

В частности, враг безуспешно пытался идти вперед в направлении Билогоровки (Лиманское направление), в районе Орехово-Василовки (Бахмутское), в районах Марьинки и Победы (Марьинское), в направлении недавно освобожденного села Ровнополь (Шахтерское).

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения наших войск.

В течение вторника российские захватчики нанесли ракетный удар по территории Украины. Для этого сзади 5 крылатых ракет воздушного базирования Х-22 и 2 зенитные управляемые ракеты из С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил 42 обстрела из реактивных систем залпового огня.

Ракеты Х-22 враг направил по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области и по Запорожью. Ракетами С-300 российские террористы поразили переполненный гражданскими людьми заведение питание в центре города Краматорск и частный сектор населенного пункта Беленькое Донецкой области. В результате российской террористической атаки, к сожалению, есть погибшие дети и взрослые мирные люди, ранены более 50 гражданских людей, повреждены многоквартирные и десятки частных жилых домов.

В свою очередь авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 6 по зенитно-ракетным комплексам врага. Также нашими защитниками было уничтожено 6 разведывательных БПЛА.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ во вторник поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.