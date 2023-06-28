Ни одного танка, но более 900 убитых оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 27 июня

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.06.23.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 930 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 227 100 человек.

Также во вторник было уничтожено 30 единиц техники.

Потери россиян в технике: