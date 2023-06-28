Ни одного танка, но более 900 убитых оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 27 июня
За сутки уничтожено 30 единиц техники
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.06.23.
За минувшие сутки было ликвидировано еще 930 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 227 100 человек.
Также во вторник было уничтожено 30 единиц техники.
Потери россиян в технике:
- танков - 4036 (+0) ед,
- боевых бронированных машин - 7847 (+13) ед,
- артиллерийских систем - 4089 (+6) ед,
- РСЗО - 627 (+1) ед,
- средства ПВО - 387 (+1) ед,
- самолетов - 314 (+0) ед,
- вертолетов - 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7),
- крылатые ракеты – 1261 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2) ед,
- специальная техника – 563 (+0).
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