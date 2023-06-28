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Ни одного танка, но более 900 убитых оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 27 июня

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За сутки уничтожено 30 единиц техники

Ни одного танка, но более 900 убитых оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 27 июня

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 28.06.23.

За минувшие сутки было ликвидировано еще 930 оккупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 227 100 человек.

Также во вторник было уничтожено 30 единиц техники.

Потери россиян в технике:

  • танков - 4036 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин - 7847 (+13) ед,
  • артиллерийских систем - 4089 (+6) ед,
  • РСЗО - 627 (+1) ед,
  • средства ПВО - 387 (+1) ед,
  • самолетов - 314 (+0) ед,
  • вертолетов - 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7),
  • крылатые ракеты – 1261 (+0),
  • корабли /катера - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6774 (+2) ед,
  • специальная техника – 563 (+0).
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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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