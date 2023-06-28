Ночью россияне атаковали Украину БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько удалось уничтожить
Над Украиной летали "Shahed-136/131"
mil.in.ua
Минувшей ночью Россия атаковала украинские земли баражирующими боеприпасами "Shahed-136/131".
По информации Командования Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления. Всего, по данным официальных лиц, удалось уничтожить шесть БПЛА.
Ранее мы сообщали, что только за минувшие сутки Силы обороны Украины
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