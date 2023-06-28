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Ночью россияне атаковали Украину БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько удалось уничтожить

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Над Украиной летали "Shahed-136/131"

Ночью россияне атаковали Украину БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько удалось уничтожить

mil.in.ua

UA-Футбол
Новина українською

Минувшей ночью Россия атаковала украинские земли баражирующими боеприпасами "Shahed-136/131".

По информации Командования Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления. Всего, по данным официальных лиц, удалось уничтожить шесть БПЛА.

Ранее мы сообщали, что только за минувшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали более девятисот оккупантов – об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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В статье: война с россией
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