Ночью россияне атаковали Украину БПЛА. Воздушные силы ВСУ сообщили, сколько удалось уничтожить

Минувшей ночью Россия атаковала украинские земли баражирующими боеприпасами "Shahed-136/131".

По информации Командования Воздушных сил ВСУ, российские оккупанты атаковали с юго-восточного направления. Всего, по данным официальных лиц, удалось уничтожить шесть БПЛА.