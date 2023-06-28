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Число погибших после удара россиян по Краматорску увеличилось до восьми

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В том числе три ребенка

Число погибших после удара россиян по Краматорску увеличилось до восьми

Фото: ДСНС України / Автор невідомий

UA-Футбол
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По состоянию на 7 утра 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших. Среди них – три ребенка, два – 2008 и 2011 года рождения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в телеграм.

Всего известно о 56 пострадавших, в том числе одном ребенке 2022 года рождения. Спасены три человека.

Спасатели продолжают разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, предположительно находящихся под завалами.

Напомним, что 27 июня россияне нанесли ракетные удары по Краматорску и Беленькому. Один из них пришелся по заведению питания в Краматорске.

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В статье: война с россией
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