Число погибших после удара россиян по Краматорску увеличилось до восьми
В том числе три ребенка
Фото: ДСНС України / Автор невідомий
По состоянию на 7 утра 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших. Среди них – три ребенка, два – 2008 и 2011 года рождения.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в телеграм.
Всего известно о 56 пострадавших, в том числе одном ребенке 2022 года рождения. Спасены три человека.
Спасатели продолжают разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, предположительно находящихся под завалами.
Напомним, что 27 июня россияне
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