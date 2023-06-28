Число погибших после удара россиян по Краматорску увеличилось до восьми

По состоянию на 7 утра 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших. Среди них – три ребенка, два – 2008 и 2011 года рождения.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям на своей странице в телеграм.

Всего известно о 56 пострадавших, в том числе одном ребенке 2022 года рождения. Спасены три человека.

Спасатели продолжают разбор завалов разрушенного здания и поиск людей, предположительно находящихся под завалами.