"Как в 1941-м , мы будем защищать Москву". Президент Беларуси рассказал, как спас РФ от военного переворота

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал сказочную историю, как он завершил конфликт между главарём "ЧВК Вагнера" Евгением Пригожиным и Минобороны России.

Напомним, что на прошлой неделе Пригожин и его соратники собирались штурмовать Москву, однако остановились в 200 км от столицы России. По мнению Лукашенко, он стал главным инициатором затухания конфликта и назвал РФ "нашим Отечеством".

"Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: "Слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет".

Я спрашиваю: "Где он?" - "В Ростове". Я говорю: "Хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться".

В 11.00 (хоть Путин меня предупреждал: не возьмет трубку) Пригожин мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" - "С Александром Григорьевичем буду".

У Евгения [Пригожиным] полная эйфория. Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном языке. Исключительно. Слов матерных было в 10 раз больше, чем нормальной лексики.

Я говорю: "Ты чего хочешь?" - "Я ведь ничего, Александр Григорьевич, не прошу. Пусть мне отдадут Шойгу и Герасимова. И мне надо встретиться с Путиным". Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться - по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит. "Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" - такая вот эйфория.

Долго я его убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 1941-м (ты же книжки читаешь, образованный, умный человек), мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это наше Отечество. А потому, что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, следующими были мы.

В пятом часу вечера он мне позвонил и говорит: "Александр Григорьевич, я принимаю все ваши условия. Но... Что мне делать? Останавливаемся - они начнут нас мочить". Я говорю: "Не начнут. Я тебе гарантирую. Это я беру на себя".

К вечеру мы подошли к окончанию переговоров. Я торопился, потому что в 200 км до Москвы (я знал, меня Бортников проинформировал) уже выстроен рубеж обороны. Было собрано все (это Путин мне уже вечером сказал), как в годы войны. И курсанты… И милиция была в резерве - полторы тысячи. То есть они собрали прилично и в Кремле, и возле Кремля. Это было, я думаю, тысяч десять обороняющихся. И я боялся, что если вагнеровцы столкнутся с ними на этой черте (а это как раз было под 200 км до Москвы), прольется кровь и тогда все.

Поляки и прочие считают, что "Вагнер" будет охранять ядерное оружие и так далее. Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Больш а я же часть ядерного оружия уже завезена в Беларусь. Удивительно, что не отследили. Охраняют россияне и белорусы.

Если рухнет Россия, если кто-то думает, что кому-то будет хорошо из-за того, что в России плохо, забудьте! И цитата: "Если рухнет Россия, под обломками будем все мы". Если кто-то этого не понимает, задумайтесь над этим. Покопайтесь в истории.

Я не посредник. Я - такой же участник этих событий, как Президент Путин. Потому что это наше Отечество. Это такая же проблема наша, моя, как и Президента Путина и россиян".