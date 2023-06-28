"Место Украины в НАТО". Президенты Литвы и Польши в День конституции Украины прибыли в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Польши Анджей Дуда прибыли в День конституции Украины в Киев с неанонсированными ранее визитами.

Навсегда на своей странице в твиттере опубликовал видео своего прибытия.

"Прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным сообщением - место Украины в НАТО", - говорится в сообщении лидера Литвы.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

Канцелярия президента Польши отчитывается, что Дуда проведет переговоры с Владимиром Зеленским, связанные с празднованием Дня конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте. В частности, об угрозе российского нападения на Запорожскую АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО.