"Место Украины в НАТО". Президенты Литвы и Польши в День конституции Украины прибыли в Киев
В преддверии саммита НАТО
Фото: twitter.com/prezydentpl
Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Польши Анджей Дуда прибыли в День конституции Украины в Киев с неанонсированными ранее визитами.
Навсегда на своей странице в твиттере опубликовал видео своего прибытия.
"Прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным сообщением - место Украины в НАТО", - говорится в сообщении лидера Литвы.
Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023
Канцелярия президента Польши отчитывается, что Дуда проведет переговоры с Владимиром Зеленским, связанные с празднованием Дня конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте. В частности, об угрозе российского нападения на Запорожскую АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО.
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