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"Место Украины в НАТО". Президенты Литвы и Польши в День конституции Украины прибыли в Киев

Общие новости
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В преддверии саммита НАТО

"Место Украины в НАТО". Президенты Литвы и Польши в День конституции Украины прибыли в Киев

Фото: twitter.com/prezydentpl

UA-Футбол
Новина українською

Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Польши Анджей Дуда прибыли в День конституции Украины в Киев с неанонсированными ранее визитами.

Навсегда на своей странице в твиттере опубликовал видео своего прибытия.

"Прибыл в Киев накануне саммита НАТО в Вильнюсе с одним главным сообщением - место Украины в НАТО", - говорится в сообщении лидера Литвы.

Канцелярия президента Польши отчитывается, что Дуда проведет переговоры с Владимиром Зеленским, связанные с празднованием Дня конституции Украины, а также консультациями по текущей ситуации на фронте. В частности, об угрозе российского нападения на Запорожскую АЭС. Также будет обсуждаться подготовка к июльскому саммиту НАТО.

Ранее мы сообщали, что "Шахтер" проведет благотворительный матч с "Тоттенхэмом". Заработанные средства будут направлены на помощь ВСУ и пострадавшим от войны украинцам.

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В статье: Анджей Дуда война с россией
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