"Место Украины в НАТО". Президенты Литвы и Польши в День конституции Украины прибыли в Киев

Президент Литвы Гитанас Науседа и Президент Польши Анджей Дуда прибыли в День конституции Украины в Киев с неанонсированными ранее визитами.

Навсегда на своей странице в твиттере опубликовал видео своего прибытия.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message - Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl