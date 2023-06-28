Сборная Украины стала чемпионом Европейских игр в командной стрельбе
Есть еще одно "золото" в копилку украинской команды
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Сборная Украины выиграла командное первенство на Европейских играх 2023 года в пулевой стрельбе.
Елена Костевич, Анастасия Немец и Юлия Коростылева выиграли командные соревнования по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Результат украинок – 877. "Серебро" взяла Германия с результатом 873, третьими стали француженки (867).
Отметим, что для Украины это уже третья медаль в стрельбе на текущих Европейских играх. Ранее Юлия Коростылева вместе со своим братом Павлом Коростылевым стали чемпионами в миксте по стрельбе из малокабиберного пистолета (25 м), а Елена Костевич завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).
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