Сборная Украины стала чемпионом Европейских игр в командной стрельбе

Сборная Украины выиграла командное первенство на Европейских играх 2023 года в пулевой стрельбе.

Елена Костевич, Анастасия Немец и Юлия Коростылева выиграли командные соревнования по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Результат украинок – 877. "Серебро" взяла Германия с результатом 873, третьими стали француженки (867).

Отметим, что для Украины это уже третья медаль в стрельбе на текущих Европейских играх. Ранее Юлия Коростылева вместе со своим братом Павлом Коростылевым стали чемпионами в миксте по стрельбе из малокабиберного пистолета (25 м), а Елена Костевич завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).