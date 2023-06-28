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Сборная Украины стала чемпионом Европейских игр в командной стрельбе

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Есть еще одно "золото" в копилку украинской команды

Сборная Украины стала чемпионом Европейских игр в командной стрельбе

фото - Getty Images

UA-Футбол
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Сборная Украины выиграла командное первенство на Европейских играх 2023 года в пулевой стрельбе.

Елена Костевич, Анастасия Немец и Юлия Коростылева выиграли командные соревнования по стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров. Результат украинок – 877. "Серебро" взяла Германия с результатом 873, третьими стали француженки (867).

Отметим, что для Украины это уже третья медаль в стрельбе на текущих Европейских играх. Ранее Юлия Коростылева вместе со своим братом Павлом Коростылевым стали чемпионами в миксте по стрельбе из малокабиберного пистолета (25 м), а Елена Костевич завоевала "бронзу" в стрельбе из пневматического пистолета (10 м).

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В статье: Елена Костевич Европейские игры
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