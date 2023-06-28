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Зеленский призвал парламент наконец легализовать медицинский каннабис

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Об этом он сказал, выступая перед народными депутатами

Зеленский призвал парламент наконец легализовать медицинский каннабис

chosun.com

Новина українською

Президент Владимир Зеленский 28 июня заявил о необходимости наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис.

Об этом он сказал, выступая перед народными депутатами в Верховной Раде, сообщает Hromadske.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", — подчеркнул он.

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По его словам, это позволит украинским гражданам не терпеть боли, стресс и травмы войны. Глава государства отметил, что Украина должна создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации.

"Это касается как строительства реабилитационных центров, так и подготовки соответствующих кадров... Все лучшие мировые практики, наиболее эффективные политики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине", — подчеркнул Зеленский.

Также Владимир Зеленский отметил, что должны произойти изменения в стандартах безбарьерности, которые будут касаться требований к градостроительству, строительству общественных пространств и обустройству общественного транспорта.

"Человек с травмами войны должен иметь возможность пользоваться всем пространством и возможностями, которыми пользуются и все остальные", - добавил президент.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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