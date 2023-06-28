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"А ну, оделся бегом, а то получишь у меня". Сержант записал видео из окопа без бронежилета, в комментарии пришел Залужный

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История завирусилась в соцсетях

"А ну, оделся бегом, а то получишь у меня". Сержант записал видео из окопа без бронежилета, в комментарии пришел Залужный

фото из соцсетей

Новина українською

Главный сержант 47-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины "Магура" Валерий Маркус в facebook рассказал о сутках штурмов и ночи на трупах российских захватчиков, а главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный упрекнул его, что тот снял бронежилет.

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"У нас вчера были сутки штурмов. Мы продвинулись очень далеко, очень глубоко. Пешком, поэтому очень устали", - сказал Маркус.

Он отметил, что снимает видео из вражеских окопов, в которых много трупов захватчиков.

Всю ночь он с побратимами провел в "маленькой траншейке", чтобы не потерять позицию и продвигаться дальше. Защитникам пришлось спать на трупах врагов.

Маркус отметил, что пока трупного запаха нет.

"Мы сейчас с боями будем продвигаться дальше, вглубь. Очевидно, что это будет не быстро, потому что оборона у них здесь очень плотная, очень качественно выстроена. Поэтому этап, когда трупы нам здесь начнут вонять, к сожалению, скорее всего, мы застанем...

Через 5 минут собираемся на следующий штурм. П*дары об этом ничего не знают, мы все сделаем "очень-очень секретно". Проползем к ним двумя группами, и, даст Бог, застанем врасплох", - сказал сержант.

Под этим постом с утренним видео оставил комментарий главнокомандующий Валерий Залужный. Он тронул соцсети тем, что приказал Маркусу одеться, тогда как сержант сидел в окопе без бронежилета: "Валерий! А ну оделся бегом! Получишь у меня".

"А ну, оделся бегом, а то получишь у меня". Сержант записал видео из окопа без бронежилета, в комментарии пришел Залужный - изображение 1"А ну, оделся бегом, а то получишь у меня". Сержант записал видео из окопа без бронежилета, в комментарии пришел Залужный - изображение 2

Отметим, что 47-я ОМБр привлечена к операциям в Запорожской области.

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В статье: Валерий Залужный война с россией
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