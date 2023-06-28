Одесского военкома, семья которого имеет недвижимость в Испании, отстранили от должности

Военком Евгений Борисов уволен с должности начальника Одесского областного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Об этом заявила начальница координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире 24 канала в среду, 28 июня.

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"Сейчас идет процедура — она имеет определенную протяженность во времени — передачи должности и дальнейшей плановой реализации офицера. Сейчас мы не мешаем работе правоохранительных органов, те производства, которые были открыты, продолжаются, правоохранительные органы работают, доказательная база собирается", — сообщила Гуменюк.

По ее словам, одесским ТЦК сейчас руководит замначальника, позже будет назначен новый глава.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному немедленно освободить от должности Евгения Борисова.

Напомним, что не так давно Украинская правда публиковала расследование о том, что семья Борисова за время полномасштабной войны купила недвижимость на испанском побережье и машины на миллионы долларов. Сам Борисов утверждал, что не знает об этом, а его супруга занимается в Испании "розничной торговлей".