УЕФА напомнил о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС
Правда, к чему ведет такое заявление, непонятно
Фото: сайт uefa
Российские СМИ сделали запрос в УЕФА по поводу просьбы УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за попыток России интегрировать в свои чемпионаты команды из временно оккупированного Крыма.
В ответ на запрос УЕФА напомнил, что организация запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.
"Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом.
С 1 января 2015 года регион рассматривается как "специальная зона" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", - заявили в УЕФА.
Популярное сейчас
- Украинский клуб планирует сменить название и эмблему
- "Это был фол". Нещерет рассказал об отмененном голе Испании в ворота Украины
- УЕФА назвал лучшего игрока матча Испания – Украина
- МО Украины призвали россиян возвращаться в РФ и становиться на одну из сторон конфликта
- Красотка дня. Сексуальная жена новичка Полесья Артема Шабанова. ФОТО
- Красотка дня. Источник вдохновения украинского героя сборной Молдавии Владислава Бабогло. ФОТО
Новости по теме
- 13:14 Украинские УАФ обратилась к УЕФА по поводу проведения на России международного футбольного турнира
- 18:19 Украинские ЕСПЧ рассмотрит иск УАФ о компенсации ущерба, нанесенного футболу российскими оккупантами
- 00:36 Украинские Спортивный юрист: Евросезон 2022/2023 может пройти без украинских клубов