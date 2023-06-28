УЕФА напомнил о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС

Российские СМИ сделали запрос в УЕФА по поводу просьбы УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за попыток России интегрировать в свои чемпионаты команды из временно оккупированного Крыма.

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В ответ на запрос УЕФА напомнил, что организация запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.