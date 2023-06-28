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УЕФА напомнил о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС

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Правда, к чему ведет такое заявление, непонятно

УЕФА напомнил о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС

Фото: сайт uefa

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Российские СМИ сделали запрос в УЕФА по поводу просьбы УАФ исключить РФС из ФИФА и УЕФА из-за попыток России интегрировать в свои чемпионаты команды из временно оккупированного Крыма.

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В ответ на запрос УЕФА напомнил, что организация запретила крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС.

"Что касается ситуации в Крыму, в соответствии с решением комиссии УЕФА по чрезвычайным ситуациям от 22 августа 2014 года исполнительный комитет УЕФА принял решение запретить крымским клубам участвовать в соревнованиях, организуемых Российским футбольным союзом.

С 1 января 2015 года регион рассматривается как "специальная зона" для футбольных целей до дальнейшего уведомления", - заявили в УЕФА.

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В статье: УЕФА РФС УАФ
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