Чехия - Украина: смотреть онлайн матч женской Золотой Евролиги по волейболу
Нужно удержать преимущество
Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий
Полуфинальная стадия женской Золотой Евролиги состоит из двух матчей. Первую встречу украинские девушки уверенно выиграли 3:0 и в ответной игре должны защитить преимущество в три сета. Очевидно, это должен быть очень провальный поединок для украинских девушек, чтобы потерять путевку в финал турнира, однако в волейболе бывает всякое, поэтому раньше времени расслабляться не нужно.
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Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал. Ответный матч
28 июня. Начало в 19:00
Чехия – Украина
Первый матч – 0:3
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