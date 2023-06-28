Чехия - Украина: смотреть онлайн матч женской Золотой Евролиги по волейболу

Полуфинальная стадия женской Золотой Евролиги состоит из двух матчей. Первую встречу украинские девушки уверенно выиграли 3:0 и в ответной игре должны защитить преимущество в три сета. Очевидно, это должен быть очень провальный поединок для украинских девушек, чтобы потерять путевку в финал турнира, однако в волейболе бывает всякое, поэтому раньше времени расслабляться не нужно.

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Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал. Ответный матч

28 июня. Начало в 19:00

Чехия – Украина

Первый матч – 0:3