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Чехия - Украина: смотреть онлайн матч женской Золотой Евролиги по волейболу

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Нужно удержать преимущество

Чехия - Украина: смотреть онлайн матч женской Золотой Евролиги по волейболу

Фото: Федерація волейболу України / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Полуфинальная стадия женской Золотой Евролиги состоит из двух матчей. Первую встречу украинские девушки уверенно выиграли 3:0 и в ответной игре должны защитить преимущество в три сета. Очевидно, это должен быть очень провальный поединок для украинских девушек, чтобы потерять путевку в финал турнира, однако в волейболе бывает всякое, поэтому раньше времени расслабляться не нужно.

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Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал. Ответный матч
28 июня. Начало в 19:00
Чехия – Украина
Первый матч – 0:3

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В статье: Золотая евролига по волейболу женская сборная Украины по волейболу смотреть футбол онлайн
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