Верховная Рада вернула боевые доплаты военным
Парламентарии все-таки вернули доплаты
Zelenskiy Official
Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"За" проголосовали 311 депутатов.
"Основная задача законопроекта - военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас", - написал он.
Доплата для срочников будет составлять 6 тыс. грн в месяц, для курсантов – 2350 грн в месяц.
Также военнослужащие будут иметь каждый год до 30 дней отпуска и дополнительно до 10 дней по семейным обстоятельствам.
Закон также предусматривает, что в боевых действиях не могут участвовать мобилизованные, не прошедшие курс базовой военной подготовки сроком не менее 1 месяца.
Железняк привел перечень пунктов, изменившихся в законопроекте по сравнению с первым чтением:
- Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров – два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ (предварительно должно быть 12 тыс., но Рома Костенко отстоял большие выплаты);
- умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн на условиях и по порядку КМУ;
- тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;
- минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тыс. грн по порядку КМУ;
- ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;
- непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев;
- срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.
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