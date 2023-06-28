Верховная Рада вернула боевые доплаты военным

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 311 депутатов.

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"Основная задача законопроекта - военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас", - написал он.

Доплата для срочников будет составлять 6 тыс. грн в месяц, для курсантов – 2350 грн в месяц.

Также военнослужащие будут иметь каждый год до 30 дней отпуска и дополнительно до 10 дней по семейным обстоятельствам.

Закон также предусматривает, что в боевых действиях не могут участвовать мобилизованные, не прошедшие курс базовой военной подготовки сроком не менее 1 месяца.

Железняк привел перечень пунктов, изменившихся в законопроекте по сравнению с первым чтением: