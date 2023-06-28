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Верховная Рада вернула боевые доплаты военным

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Парламентарии все-таки вернули доплаты

Верховная Рада вернула боевые доплаты военным

Zelenskiy Official

Новина українською

Парламент принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"За" проголосовали 311 депутатов.

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"Основная задача законопроекта - военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30-100 тыс. грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ, то есть как сейчас", - написал он.

Доплата для срочников будет составлять 6 тыс. грн в месяц, для курсантов – 2350 грн в месяц.

Также военнослужащие будут иметь каждый год до 30 дней отпуска и дополнительно до 10 дней по семейным обстоятельствам.

Закон также предусматривает, что в боевых действиях не могут участвовать мобилизованные, не прошедшие курс базовой военной подготовки сроком не менее 1 месяца.

Железняк привел перечень пунктов, изменившихся в законопроекте по сравнению с первым чтением:

  • Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров – два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения – дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ (предварительно должно быть 12 тыс., но Рома Костенко отстоял большие выплаты);
  • умершим в результате ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс. грн на условиях и по порядку КМУ;
  • тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс. грн на условиях и порядке КМУ;
  • минимальный порог доплаты для инструкторов – 15 тыс. грн по порядку КМУ;
  • ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;
  • непрерывный отпуск на лечение – не более 4 месяцев;
  • срочники смогут переходить на мобилизацию по желанию.
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В статье: война с россией
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