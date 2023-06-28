Женская сборная Украины с волейбола второй раз в своей истории вышла в финал Золотой Евролиги
Знаковое достижение
Фото - Федерація волейболу України / автор невідомий
Более половины дела в этом полуфинальном противостоянии Золотой Евролиги-2023 сборная Украины сделала в первом матче, выиграв 3:0. Чехия в домашнем матче могла разве что сравнять счет и перевести игру в "золотой" сет, но этого не случилось. Хотя чешки выиграли первую партию.
Украина, впрочем, собралась и выиграла два следующих сета, что сделало третью партию незначительной со спортивной точки зрения (разве что для личного рейтинга команд). Как бы то ни было, Украина не отпустила соперников даже в такой ситуации – 3:1 после 3:0 в первом матче. Более чем уверенная победа.
Это означает, что женская сборная Украины по волейболу во второй раз в своей истории сыграет в финале Золотой Евролиги. Впервые такое было в 2017-м году. Соперницами украинок будут волейболистки из Бельгии или Швеции. Возможные даты финала - 6-е и 9-е июля.
Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал. Второй матч
Чехия - Украина 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)
Первый матч – 0:3
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