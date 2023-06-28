  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Женская сборная Украины с волейбола второй раз в своей истории вышла в финал Золотой Евролиги
В тренде

Женская сборная Украины с волейбола второй раз в своей истории вышла в финал Золотой Евролиги

Общие новости
Обновлено
(2 голосов)

Знаковое достижение

Женская сборная Украины с волейбола второй раз в своей истории вышла в финал Золотой Евролиги

Фото - Федерація волейболу України / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Более половины дела в этом полуфинальном противостоянии Золотой Евролиги-2023 сборная Украины сделала в первом матче, выиграв 3:0. Чехия в домашнем матче могла разве что сравнять счет и перевести игру в "золотой" сет, но этого не случилось. Хотя чешки выиграли первую партию.

Читайте такжеЖенская сборная Украины победила Чехию в первом полуфинальном матче в рамках Золотой Евролиги-2023

Украина, впрочем, собралась и выиграла два следующих сета, что сделало третью партию незначительной со спортивной точки зрения (разве что для личного рейтинга команд). Как бы то ни было, Украина не отпустила соперников даже в такой ситуации – 3:1 после 3:0 в первом матче. Более чем уверенная победа.

Это означает, что женская сборная Украины по волейболу во второй раз в своей истории сыграет в финале Золотой Евролиги. Впервые такое было в 2017-м году. Соперницами украинок будут волейболистки из Бельгии или Швеции. Возможные даты финала - 6-е и 9-е июля.

Волейбол. Женщины. Золотая Евролига. Полуфинал. Второй матч

Чехия - Украина 1:3 (25:22, 11:25, 22:25, 16:25)

Первый матч – 0:3

По теме
yellow-arrow
Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский штурмовик Су-25. ВИДЕО
yellow-arrow
Украинцы Колодий и Коновалов выиграли золото Европейских игр в прыжках в воду
yellow-arrow
Верховная Рада вернула боевые доплаты военным
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: женская сборная Украины по волейболу
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Консул (Звягель )
28.06.2023 в 21:11
Молодці дівчата !
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде