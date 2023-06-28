Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский штурмовик Су-25. ВИДЕО
Минус еще один вражеский самолет
фото из свободных источников
Зенитчики 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из ПЗРК-Игла на Бахмутском направлении сбили российский штурмовик Су-25.
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Соответствующее видео уничтожения вражеского штурмовика было опубликовано на фейсбук-странице бригады.
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