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Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский штурмовик Су-25. ВИДЕО

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Минус еще один вражеский самолет

Бойцы 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ сбили российский штурмовик Су-25. ВИДЕО

фото из свободных источников

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Зенитчики 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ из ПЗРК-Игла на Бахмутском направлении сбили российский штурмовик Су-25.

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Соответствующее видео уничтожения вражеского штурмовика было опубликовано на фейсбук-странице бригады.

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В статье: война с россией
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