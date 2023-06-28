Украинцы Колодий и Коновалов выиграли золото Европейских игр в прыжках в воду

В последний день соревнований по прыжкам в воду на Европейских играх 2023 копилка сборной Украины пополнилась золотой наградой. В синхронных прыжках с трехметрового трамплина лучшими стали Олег Колодий и Данило Коновалов.

Сумма баллов, набранная ими, составляет 410.16. Второе место заняли итальянцы Лоренцо Марсалья/Джованни Точчи с суммой 402.66. Бронзу завоевал французский дуэт Жюль Буйе/Алексис Жандар (394.42).

Для Украины это уже четвертое "золото" на этих Играх в прыжках в воду и в общей сложности пятая медаль в дисциплине (4 "золота" + 1 "серебро"). А в общем медальном зачете эта награда стала 36-й для страны (19 золотых).