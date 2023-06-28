"Удалось перехватить стратегическую инициативу". Залужный рассказал Милли о продвижении ВСУ на фронте
Залужный провел телефонный разговор с генералом Милли
Залужный Telegram
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный провел телефонный разговор с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Об этом Главком сообщил в своем Telegram-канале.
По словам Залужного, речь шла о ситуации на фронте.
"Нам удалось перехватить стратегическую инициативу, Силы безопасности и обороны Украины продолжают ведение наступательных действий, имеем продвижение. Противник оказывает мощное сопротивление, в то же время терпит большие потери. Пытается удержаться на позициях за счет сплошного минирования местности", - написал он.
Залужный добавил, что рассказал генералу Милли об актуальных потребностях нашего войска в вооружении, боеприпасах и средствах разминирования и поблагодарил за пакет военной помощи, о котором США объявили накануне.
Генералы договорились и дальше оставаться на связи и координировать действия для деоккупации украинской территории.
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