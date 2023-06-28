Даяна Ястремская прошла россиянку во втором круге квалификации Уимблдона

Продолжается квалификация к Уимблдону – главному теннисному турниру во время травяной части сезона. Накануне свой путь в квалификации завершили Катарина Завадская и Дарья Снигур. А вот Даяна Ястремская смогла одолеть в первом круге австралийку Кимберли Биррел.

Во втором раунде украинская теннисистка соревновалась с представительницей страны 404 Эрикой Андреевой. Матч длился чуть менее полутора часа. В первом сете Ястремская дважды сделала брейк, тогда как свою подачу отдала только однажды – 6:3. Во второй партии был только один брейк – и именно в исполнении украинки. В общем, не менее уверенно, чем в первом сете – 6:4.

Уимблдон. Квалификация. Второй раунд

Даяна Ястремская (Украина, 152) – Эрика Андреева (148) 2:0 (6:3, 6:4)

В финале квалификации Даяна Ястремская сыграет со швейцаркой Селин Наеф (165 WTA).

Добавим, что основная сетка Уимблдона стартует третьего июля. Места в заявке уже имеют пять украинок – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина (вайлдкард).