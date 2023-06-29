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Отец убитого боевиками "Вагнера" российского пилота поддержал решение Путина не судить Пригожина за убийства

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Вагнера знатно пошумели на России

Отец убитого боевиками "Вагнера" российского пилота поддержал решение Путина не судить Пригожина за убийства

фото из соцсетей

Новина українською

Отец пилота вертолета, погибшего во время восстания ЧВК "Вагнер", поддержал решение диктатора Путина прекратить уголовное дело против главы Евгения Пригожина.

Об этом пишет ASTRA.

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"Если слово о закрытии дела дал президент, это справедливо", - сказал Андрей Бабаев, отец 24-летнего летчика вертолета Кирилла Бабаева.

В то же время Бабаев-старший сказал, что опознать тело сына ему не дали, сказав, что "там нечего опознавать".

Также он заявил, что вместе с Кириллом погибли еще два члена экипажа.

"Они были подбиты, горели, падали с большой высоты", – сказал Бабаев.

Ранее ФСБ закрыло дело "о вооруженном мятеже" ЧВК "Вагнера".

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В статье: война с россией
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