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Утренняя сводка Генштаба: произошло 40 боевых столкновений, ВСУ сбили российский штурмовик

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Россияне идут в наступление на трех направлениях

Утренняя сводка Генштаба: произошло 40 боевых столкновений, ВСУ сбили российский штурмовик

Рештки Су-25 у Києві, ілюстраційне фото - Getty Images

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Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке четверга, 29 июня, сообщает, что за прошедшие сутки произошло 40 боевых столкновений на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях.

В частности, россияне безуспешно наступали возле Роздоловки (Лиманское направление), в районе Орехово-Василовки, Богдановки и Белой Горы (Бахмутское), в районе Авдеевки, Северного и Марьинки, в направлении Новомихайловки (Шахтерское).

На Запорожском и Херсонском направлениях россияне сосредоточивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

По информации Генштаб, в среду оккупанты нанесли 50 авиационных ударов, совершили 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

В то же время авиация сил обороны Украины нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, 5 – по зенитно-ракетным комплексам и 1 – по пункту управления врага.

Украинские защитники уничтожили российский самолет Су-25 и 3 разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ за минувшие сутки поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны, 2 станции радиоэлектронной борьбы и еще одну важную цель противника.

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В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
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