Серьезно прошлись по артиллерии. Генштаб о потерях россиян за 28 июня
Отминусовили еще 680 оккупантов
фото - Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.06.23.
В частности, за среду, 28 июня, было ликвидировано 680 окупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 227 780 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 67 единиц техники россиян, в том числе 27 артиллерийских систем и один самолет.
Потери россиян в технике:
- танков - 4038 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 7857 (+10) ед,
- артиллерийских систем - 4116 (+27) ед,
- РСЗО - 627 (+0) ед,
- средства ПВО - 388 (+1) ед,
- самолетов - 315 (+1) ед,
- вертолетов - 308 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14),
- крылатые ракеты – 1261 (+0),
- корабли /катера - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6) ед,
- специальная техника – 569 (+6).
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