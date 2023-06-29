Серьезно прошлись по артиллерии. Генштаб о потерях россиян за 28 июня

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 29.06.23.

В частности, за среду, 28 июня, было ликвидировано 680 окупантов, таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 227 780 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 67 единиц техники россиян, в том числе 27 артиллерийских систем и один самолет.

Потери россиян в технике:

танков - 4038 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 7857 (+10) ед,

артиллерийских систем - 4116 (+27) ед,

РСЗО - 627 (+0) ед,

средства ПВО - 388 (+1) ед,

самолетов - 315 (+1) ед,

вертолетов - 308 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3513 (+14),

крылатые ракеты – 1261 (+0),

корабли /катера - 18 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 6780 (+6) ед,

специальная техника – 569 (+6).

Читайте такжеУтренняя сводка Генштаба: произошло 40 боевых столкновений, ВСУ сбили российский штурмовик