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ВСУ продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении и возле Бахмута

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Россияне подтягивают резервы

ВСУ продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении и возле Бахмута

Карта - deepstatemap.live/

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила о текущих результатах наступательной операции ВСУ на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях.

На юге:

На направлении Ровнополь – Володино украинские воины имеют успех, сейчас закрепляются на достигнутых рубежах и наносят серьезные потери противнику. Фактически обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая технику, склады, пункты управления и личный состав.

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Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона.

"На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м", - сообщила Маляр.

На востоке:

На Бахмутском направлении ВСУ перехватили оперативную инициативу на этом участке фронта. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь.

"В направлении Клищиевки продвинулись на 1200 м, в направлении Курдюмовки – на 1500 м", – сообщила заместитель министра.

Заметим, что Клещиевка и Курдюмовка расположены к югу от Бахмута. При этом в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщалось, что на Бахмутском направлении россияне пытаются наступать у Орехово-Василовки и Богдановки – это к северу от Бахмута.

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В статье: война с россией
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