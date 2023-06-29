Как в Припяти. Стадион Шахтер в Донецке зарос деревьями и сорняками. ВИДЕО
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фото из свободных источников
Стадион "Шахтер" в оккупированном Донецке находится в заброшенном состоянии.
За девять лет оккупации арена заросла деревьями и сорняками.
Стадион "Шахтер" построен в 1936 году, а в 2000 году этот объект реконструировали и установили индивидуальные пластиковые сиденья и сейчас он рассчитан на 31 718 мест. В 2003 году на стадионе "Шахтер" национальная сборная Украины по футболу провела два матча – товарищеский со сборной Румынии и квалификационный к Чемпионату Европы с командой Северной Ирландии.
Именно на этом стадионе 15 октября 1995-го года в результате взрыва был убит Ахатя Брагина, известный в узких кругах как Алик Грек. После этого владельцем донецкого "Шахтера" стал Ринат Ахметов.
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