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Как в Припяти. Стадион Шахтер в Донецке зарос деревьями и сорняками. ВИДЕО

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Как в Припяти. Стадион Шахтер в Донецке зарос деревьями и сорняками. ВИДЕО

фото из свободных источников

Новина українською

Стадион "Шахтер" в оккупированном Донецке находится в заброшенном состоянии.

За девять лет оккупации арена заросла деревьями и сорняками.

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Стадион "Шахтер" построен в 1936 году, а в 2000 году этот объект реконструировали и установили индивидуальные пластиковые сиденья и сейчас он рассчитан на 31 718 мест. В 2003 году на стадионе "Шахтер" национальная сборная Украины по футболу провела два матча – товарищеский со сборной Румынии и квалификационный к Чемпионату Европы с командой Северной Ирландии.

Именно на этом стадионе 15 октября 1995-го года в результате взрыва был убит Ахатя Брагина, известный в узких кругах как Алик Грек. После этого владельцем донецкого "Шахтера" стал Ринат Ахметов.

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Комментарии (1)
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download1 (huyersk)
29.06.2023 в 16:44
Ця арена бачила багато яскравих миттєвостей.. Перше чемпіонство, перша ЛЧ, приїзд зірок світового футболу у складі надзіркових тоді Арсенала та Лаціо..
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