Россияне из артиллерии обстреляли Пункт несокрушимости в Херосне. Погибли двое местных жителей
Мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь
фото из соцсетей
Из-за обстрела "Пункта несокрушимости" в Херсоне в четверг, 29 июня, погибли два человека, которые пришли за гуманитарной помощью. Еще двое получили ранения.
Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"В обед оккупанты обстреляли "Пункт несокрушимости" в Херсоне. Два горожан погибли, еще двое - находятся в больнице в состоянии средней тяжести", - рассказал он.
По словам главы региона, террористы ударили по месту, куда мирные люди пришли, чтобы получить гуманитарную помощь.
По данным Офиса генпрокурора, оккупанты ударили по Херсону из артиллерии около 13.00.
При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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