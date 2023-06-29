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Чехия запретила россиянам участвовать в спортивных соревнованиях на ее территории

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Из-за войны в Украине

Чехия запретила россиянам участвовать в спортивных соревнованиях на ее территории

Russia is a terrorist state

Новина українською

В среду, 28 июня, правительство Чехии согласилось с предложением министерства образования запретить российским спортсменам и командам выступать в соревнованиях на территории Чехии.

Аналогичным образом чешским спортсменам запрещено ездить на соревнования в страну-агрессорку.

С соответствующей инициативой выступили спортивные союзы страны, их поддержало Национальное агентство спорта. Это ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Украины запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также выступают россияне. Соответствующая инициатива вызвала волну критики среди украинских спортсменов.

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В статье: война с россией
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