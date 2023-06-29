Чехия запретила россиянам участвовать в спортивных соревнованиях на ее территории

В среду, 28 июня, правительство Чехии согласилось с предложением министерства образования запретить российским спортсменам и командам выступать в соревнованиях на территории Чехии.

Аналогичным образом чешским спортсменам запрещено ездить на соревнования в страну-агрессорку.

С соответствующей инициативой выступили спортивные союзы страны, их поддержало Национальное агентство спорта. Это ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Напомним, Национальный олимпийский комитет Украины запретил украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также выступают россияне. Соответствующая инициатива вызвала волну критики среди украинских спортсменов.