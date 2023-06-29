Мелитопольского предателя Балицкого приговорили к 15 годам тюрьмы

Главу оккупационной администрации РФ во временно захваченной части Запорожской области Евгения Балицкого приговорили к 15 годам тюрьмы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что бывший нардеп от запрещенной партии "Оппозиционный блок" Балицкий в начале полномасштабного вторжения РФ одним из первых публично поддержал российских оккупантов.

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После этого захватчики назначили его гауляйтером на захваченной территории южного региона. Чтобы заставить работников местного самоуправления признать "полномочия" коллаборанта, рашисты угрожали людям репрессиями и физической расправой. Несогласных заточили в российские застенки, где пострадавших подвергали жестоким пыткам.

После назначения на "должность" Балицкий сразу приступил к выполнению указаний москвы по распространению кремлевского режима и подавлению сопротивления в регионе", - говорится в сообщении.

Предатель, в частности, занимался организацией местного псевдореферендума по "присоединению" Запорожской области к РФ.

Под его руководством создавали незаконные "избиркомы", где фальсифицировали результаты "голосования" в пользу страны-агрессора. После фейкового плебисцита Балицкий обратился к президенту РФ с просьбой "признать" регион как новый субъект России.

Затем, 30 сентября 2022 года, на "торжественном" мероприятии в кремле он подписал незаконный "договор о вхождении" Запорожской области в состав РФ.

Предатель признан виновным с двумя статьями УК Украины:

– ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (участие в организации и проведении незаконных референдумов на временно оккупированной территории, совершенное по предварительному сговору группой лиц);

– ч. 2 ст. 110 (преднамеренные действия, совершенные с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц).

В настоящее время Балицкий находится на временно оккупированной территории на юге Украины. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления.