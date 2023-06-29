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Даяна Ястремская не смогла пройти в основную сетку Уимблдона

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Остановилась в последнем раунде квалификации

Даяна Ястремская не смогла пройти в основную сетку Уимблдона

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не сумела пробиться в основной этап турнира Большого Шлема Уимблдон. Украинка проиграла в последнем раунде квалификации швейцарке Селин Наеф.

Матч длился один час 47 минут (была остановка на медицинский тайм-аут). Ястремская проиграла первый сет 2:6, но во втором восстановила паритет, забрав его со счетом 6:3.

В решающей третьей партии была равная плотная борьба, в которой все решила одна проигранная Ястремской подача – 4:6. В основной сетке Уимблдона сыграет швейцарка, которая ниже Ястремской в рейтинге.

Уимблдон. Финал квалификации
Даяна Ястремская (Украина, 157) – Селин Наеф (Швейцария, 168) 1:2 (2:6; 6:3; 4:6)

Добавим, что ранее в квалификации Ястремская прошла австралийку Кимберли Биррел и представительницу страны-агрессорки Эрику Андрееву.

Основная сетка Уимблдона стартует третьего июля. Там сыграют пять украинок – Ангелина Калинина, Марта Костюк, Леся Цуренко, Екатерина Байндль и Элина Свитолина (вайлдкард).

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В статье: Даяна Ястремская
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