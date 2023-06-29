Буданов: ЧВК Вагнер больше не будет воевать в Украине

По мнению разведки, среди последствий "мятежа Вагнера" для Украины значимыми являются компрометация российского руководства и то, что подчиненные Евгения Пригожина больше не будут воевать против нашего государства.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов в комментарии "Украинской правде".

"Мы получили компрометацию российского руководства. В очередной раз разрушен миф о непоколебимости российского режима. Были нанесены потери военно-космическим силам РФ. А еще - ЧВК "Вагнер" больше не будет участвовать в боевых действиях на территории Украины. А это самое эффективное подразделение РФ, которое умело добиваться успеха любой ценой", - заявил Буданов.

Он добавил, что сейчас "вагнеровцы" все еще на юге Украины и в оккупированном Луганске, где у них база с 2014 года, но участия в боевых действиях они сейчас не принимают.

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Напомним, 24 июня Евгений Пригожин устроил в России бунт. Колонны "вагнеровцев" двигались на Москву и сбивали самолеты и вертолеты армии РФ. Но после переговоров с формальным лидером Беларуси Пригожин вернул подразделения в полевые лагеря.

Позже главарь "вагнеровцев" заявил, что его наемники шли в Москву не для того, чтобы свергать власти РФ, а для демонстрации своего протеста.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин выступил с телеобращением, в котором сказал, что подавляющее большинство боевиков ПИК Вагнер – "патриоты родины", их использовали "втемную". Также он признал, что Россия финансирует деятельность "вагнеровцев".

Также в России прекращено расследование уголовного дела по факту вооруженного мятежа Пригожина.