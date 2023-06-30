Больше тренеров, хороших и разных. Денис Бойко также получил тренерский диплом. ФОТО
Диплом категории В
instagram.com/king_kong_71
35-летний экс-голкипер "
Об этом он сообщил в соцсетях.
"Дипломированный специалист! Продолжение следует", – подписал Денис в Инстаграм.
Диплом категории "В" дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в аматорском чемпионате.
На днях таким же дипломом похвастался и Андрей Пятов с
Напомним, что этим летом Бойко покинул "Динамо". Ранее была информация, что им интересуется "Полесье".
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