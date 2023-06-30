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Больше тренеров, хороших и разных. Денис Бойко также получил тренерский диплом. ФОТО

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Диплом категории В

Больше тренеров, хороших и разных. Денис Бойко также получил тренерский диплом. ФОТО

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35-летний экс-голкипер "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко отучился на тренерских курсах и получил диплом категории "В".

Об этом он сообщил в соцсетях.

"Дипломированный специалист! Продолжение следует", – подписал Денис в Инстаграм.

Диплом категории "В" дает право его обладателю работать помощником главного тренера в командах Первой и Второй лиг, а также в аматорском чемпионате.

На днях таким же дипломом похвастался и Андрей Пятов с Артемом Кравцом.

Напомним, что этим летом Бойко покинул "Динамо". Ранее была информация, что им интересуется "Полесье".

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В статье: Денис Бойко
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