США близки к предоставлению Украине дальнобойных систем ATACMS, - The Wall Street Journal
Якобы такое решение должно быть одобрено "на самом высоком уровне"
Getty Images / Global Images Ukraine
Соединенные Штаты приблизились к принятию решения о предоставлении Украине дальнобойных тактических ракетных систем ATACMS.
Об этом американские и европейские чиновники сообщили The Wall Street Journal.
По словам чиновников Европы и США, предоставление ATACMS Украине еще должно быть одобрено "на самом высоком уровне".
Но они увидели признаки того, что ранее неохотно настроенный к этому Белый дом изменил позицию и пришел к пониманию "настоятельной необходимости поддержать Украину в борьбе в ближайшие недели".
Как рассказал The Wall Street Journal украинский чиновник из оборонного сектора, в последние недели "Киев получил положительные признаки того, что США изменили свою позицию по системе ATACMS".
Армейские тактические ракетные системы ATACMS – это ракеты класса "земля-земля" с дальностью около 300 километров, что примерно в четыре раза больше, чем ракеты, используемые мобильными системами HIMARS, которые США начали отправлять в Украину в прошлом году.
Ранее СМИ сообщали, что администрация Байдена объясняет украинской стороне нежелание передавать ракеты большей дальности ATACMS тем, что в таком случае их может остаться слишком мало в запасах американской армии.
Между тем, комитет по иностранным делам Палаты представителей США поддержал двухпартийную резолюцию с призывом к администрации Байдена немедленно предоставить Украине ракеты ATACMS.
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