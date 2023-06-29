  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Видеодайджест за 491-й день войны от Генштаба ВСУ
В тренде

Видеодайджест за 491-й день войны от Генштаба ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Главные события за сутки

Видеодайджест за 491-й день войны от Генштаба ВСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подготовил видеодайжест за 491-й день российского вторжения.

Читайте такжеВидеодайджест за 490-й день войны от Генштаба ВСУ
Наши храбрые воины мужественно защищают украинскую землю и небо. А враг продолжает наносить удары по мирным регионам Украины.

По теме
yellow-arrow
Больше тренеров, хороших и разных. Денис Бойко также получил тренерский диплом. ФОТО
yellow-arrow
Буданов: ЧВК Вагнер больше не будет воевать в Украине
yellow-arrow
США близки к предоставлению Украине дальнобойных систем ATACMS, - The Wall Street Journal
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде