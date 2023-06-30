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Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества" - советник

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Пока что непонятно, поедет ли на саммит НАТО президент Украины

Зеленский не поедет на саммит НАТО, если у его лидеров будет "дефицит мужества" - советник

Getty Images_

Новина українською

Президент Владимир Зеленский лично приедет в Вильнюс на саммит Североатлантического Альянса только при условии, если Украина получит удовлетворительный результат.

Об этом в интервью Reuters сказал заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник Зеленского Игорь Жовква.

Отвечая на вопрос, каковы минимальные условия присутствия Зеленского на саммите НАТО, Жовква сослался на его речь в парламенте, где украинский лидер говорил о важности мужества в современном мире.

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"Президент не поедет... на саммит, если лидеры будут склонны демонстрировать или будут демонстрировать дефицит мужества, тогда как Украина со всем мужеством, волей и силой и высоким боевым духом борется против российской агрессии", – сказал он.

Он добавил, что президенту Украины "нет смысла и не будет времени ехать" на саммит в Вильнюсе, если там "не будет результата".

По мнению советника Зеленского, Украина сейчас ближе к получению приглашения, чем "полгода назад".

Напомним, президент Владимир Зеленский понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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