Интерес Челси к Трубину, прогресс Украины в рейтинге ФИФА. Главные новости за 29 июня

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за четверг, 29 июня

Вратарь “Шахтера” Анатолий Трубин находится в сфере интересов лондонского “Челси”. По информации Фабрицио Романо, “Челси” планирует начать следующий сезон с Кепой Аррисабалагой в качестве основного вратаря, но ищет ему “молодого, талантливого, но уже опытного кипера” для конкуренции. Под описание идеально подходит Анатолий Трубин, которым также интересуется миланский “Интер”. Сколько “Челси” будет готов заплатить за Трубина, инсайдер не уточняет.

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных. Украина теперь занимает 24-е место. Это на шесть ступенек выше, чем было в предыдущей версии.Первая тройка не изменилась - Аргентина, Франция и Бразилия. В топ-10 Англия поднялась на четвертую позицию, Бельгия опустилась на пятую.

Егор Ярмолюк продлил контракт с английским "Брентофрдом". Как сообщает пресс-служба “пчел”, контракт с украинским хавбеком подписан на пять лет – до июня 2028 года.В прошлом сезоне Ярмолюк выступал за "Брентфорда Б", после чего был переведен в основной состав команды.

Ман Юнайтед подписывает Маунта, новые центрбеки Баварии и ПСЖ

Четверг был насыщенным днем в трансферных новостях. “Манчестер Юнайтед” и “Челси” договорились о переходе Мейсона Маунта. МЮ заплатит за воспитанника “синих” 55+5 млн фунтов. “Арсенал” согласовал с “Аяксом” трансфер центрбека Юрриена Тимбера за 50 млн евро. Столько же “Бавария” заплатит “Наполи” за корейского защитника Ким Мин Чжэ, в свою очередь сменит “Баварию” на “ПСЖ” универсал Лукас Эрнандес. Наконец в оборонную линию получила усиление и “Астон Вилла”. Клуб Унаи Эмери за 35 млн фунтов подпишет центрбека сборной Испании и “Вильярреала” Пау Торреса.

Исполнительный комитет УЕФА определил места проведения решающих встреч Лиги конференций в 2024-м и 2025-м годах. Финал ЛК следующего сезона 2023/24 состоится в Афинах на афинском стадионе "Агия София" (31100 зрителей), а финал ЛК-2015 – во Вроцлаве на Городском стадионе (45105 зрителей).

33-летний украинский вингер Евгений Коноплянка хочет остаться в Польше. По информации "Футбол24", сейчас агенты игрока активно ищут варианты в Экстраклассе. Пока что определенный интерес к украинцу демонстрирует лишь новичок элиты – клуб "Пуща" из Неполомице.