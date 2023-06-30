Сводка Генштаба: ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, произошло 31 боевое столкновение
Авиация нанесла 11 ударов по врагу
Фотограф – Сергій Михальчук
Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 30 июня, сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов.
Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в четверг поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.
Враг в свою очередь нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.
Сообщается, что в течение суток на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях произошло 31 боевое столкновение. Россияне безуспешно наступали возле Раздолевки и Белогоровки (Лиманское направление), в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.
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