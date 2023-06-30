  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Сводка Генштаба: ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, произошло 31 боевое столкновение
В тренде

Сводка Генштаба: ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, произошло 31 боевое столкновение

Общие новости
(1 голосов)

Авиация нанесла 11 ударов по врагу

Сводка Генштаба: ВСУ поразили 3 пункта управления россиян, произошло 31 боевое столкновение

Фотограф – Сергій Михальчук

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке пятницы, 30 июня, сообщает, что авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ в четверг поразили 3 пункта управления, 2 района сосредоточения живой силы, радиолокационную станцию и 13 артиллерийских подразделений на огневых позициях.

Враг в свою очередь нанес 29 авиационных ударов, совершил 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.

Сообщается, что в течение суток на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях произошло 31 боевое столкновение. Россияне безуспешно наступали возле Раздолевки и Белогоровки (Лиманское направление), в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Победы и Новомихайловки.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск.

Читайте такжеВСУ продвинулись более чем на километр на Бердянском направлении и возле Бахмута
По теме
yellow-arrow
"Главное, чтобы выиграла Украина". Шевченко - о благотворительном матче против команды Зинченко
yellow-arrow
Ликвидировано еще более 500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
yellow-arrow
Интерес Челси к Трубину, прогресс Украины в рейтинге ФИФА. Главные новости за 29 июня
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде