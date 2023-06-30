Ликвидировано еще более 500 оккупантов. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 по 30.06.23. За четверг, 29 июня, было ликвидировано еще 560 оккупантов. Таким образом, потери личного состава армии РФ составляют около 228 340 человек. Потери россиян в технике: танков ‒ 4041 (+3) ед, боевых бронированных машин ‒ 7863 (+6) ед, артиллерийских систем – 4127 (+11) ед, РСЗО – 630 (+3) ед, средства ПВО ‒ 389 (+1) ед, самолетов – 315 (+0) ед, вертолетов – 308 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня – 3519 (+6), крылатые ракеты ‒ 1261 (+0), корабли /катера ‒ 18 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн – 6785 (+5) ед, специальная техника – 569 (+0).
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