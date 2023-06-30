"Главное, чтобы выиграла Украина". Шевченко - о благотворительном матче против команды Зинченко
Мероприятие пройдет в Лондоне
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Легенда украинского футбола Андрей Шевченко рассказал о важности проведения благотворительного матча Game4Ukraine, который состоится в августе в Лондоне.
- Мы анонсировали много важных игроков, таких как Чех, Кудичини, Дзола, Хасселбайнк, Коул. Также мои партнеры по "Милану" и итальянскому чемпионату - Каннаваро, Сержиньо, Пануччи. Еще легенды "Арсенала" - Виейра, Пирес, Леманн, тренер Венгер. Так много великих имен. Это важно для нас, для Украины.
У нас есть солидарность всех этих спортсменов. Мы хотим собрать средства на восстановление школы в Чернигове.
- Вы тоже возвращаетесь в поле?
- Конечно. Это игра для хорошего дела. Когда мы получим футболки и бутсы, выйдем на поле - то настроимся для соревнования. Это часть нашей жизни, которая никогда нас не покидает. Даже когда мы завершаем карьеру, то стараемся как можно лучше выглядеть на поле, давать зрителям хорошую игру.
- Кто выиграет - команда Шевченко или Зинченко?
- Думаю, что самое важное, чтобы выиграла Украина. Чтобы собрать средства на школу, донести месседж. Я уверен, что здесь выиграют обе страны - Украина и Великобритания, - сказал Шевченко в интервью talkSPORT.
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