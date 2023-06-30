На территории ЗАЭС уменьшается количество россиян - уехали представители Росатома

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что, по последним данным, оккупационный контингент постепенно покидает территорию Запорожской атомной электростанции.

"Одними из первых со станции уехали трое сотрудников "Росатома", руководивших действиями россиян. Также рекомендации эвакуироваться получили украинские сотрудники, подписавшие контракт с "Росатомом". Согласно полученным указаниям, они должны отъехать до 5 июля. Желательное направление – территория оккупированного Крыма. На сегодняшний день известно об отъезде на полуостров начальницы юридического отдела Манцуровой, главного инспектора Штатского и заместителя станции по обеспечению Губарева", - говорится в сообщении ГУР.

Также отмечается, что на территории самой ЗАЭС и в городе спутнике станции Энергодаре постепенно уменьшается количество военных патрулей. Персоналу, остающемуся на станции, дано указание "в случае любых аварийных ситуаций обвинять Украину".

Напомним, украинская разведка и высшее политическое руководство неоднократно предупреждали о возможности теракта на ЗАЭС. Как заявлял Кирилл Буданов, россияне заминировали станцию.