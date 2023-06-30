ВСУ ударили по штабу россиян в Бердянске

В пятницу, 30 июня, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Местные жители сообщали, что насчитали около десяти.

Оккупационные власти немедленно заявили, что это был удар ракетами Storm Shadow, который отразила российская ПВО.

Однако в сети появились фото и видео, свидетельствующие о попаданиях – на горизонте наблюдалось задымление. На одном из роликов видно, что ячеек дыма было три, они расположены близко друг к другу.

Вскоре Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что удары были осуществлены по штабу россиян и складу горюче-смазочных материалов в пригороде Бердянска.

Заметим, что в последнее время ВСУ активно бьют по важных тыловых объектах россиян на оккупированных территориях. В частности, недавно был поврежден мост близ Чонгара.