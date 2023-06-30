Представительница ТОП-10 и мировая легенда. Известны соперницы украинских теннисисток на Уимблдоне

В пятницу, 30 мая состоялась жеребьевка первого раунда женского турнира серии Grand Slam – Уимблдон. Сразу пять украинских теннисисток выйдут на корты в первом раунде.

Наиболее статусная соперница оказалась у Элины Свитолиной (Монфис). Экс-первая ракетка Украины встретится с 43-летней Венус Уильямс, которая возобновила карьеру после полуторагодичного перерыва. Американка, как известно, пять раз выигрывала Уимблдон, правда, в последний раз это было еще в 2008-м. Эти теннисистки встречались четыре раза и в трех случаях сильнее была Свитолина.

Судя по всему, тяжелое испытание ожидает Марту Костюк – ей придется соперничать с представительницей Греции Марией Саккари, которая в мировом рейтинге занимает восьмое место. Обе предыдущие встречи этих теннисисток завершались поражением Марты.

Самая ретинговая украинская теннисистка – Ангелина Калинина (№26 в мире) – встретится с испанкой Джессикой Манейро (№167), которая попала в основную сетку через квалификацию.

Совершенно ровная пара – Екатерина Байндл – Лейла Фернандес. По крайней мере, если судить по текущему рейтингу. Украинка занимает 86 строчку, тогда как канадка – 96. Но не стоит забывать, что Лейла в 2019-м торжествовала на Роллан Гарос.

Ну и наконец-то Леся Цуренко встретится с американкой Клер Лю (№95). Год назад они играли на турнире в Майами, и тогда победила украинка.

Напомним, Уимблдон стартует в понедельник. Окончательное расписание матчей еще не сформировано. В этом году победитель получит 2 миллиона 350 тысяч фунтов.