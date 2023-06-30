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Зеленский поручил командованию ВСУ усилить северную границу Украины

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Об итогах очередной Ставки Верховного Главнокомандующего

Зеленский поручил командованию ВСУ усилить северную границу Украины

Генштаб

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об очередном заседании Ставки, в ходе которого с докладами выступили командующие Залужный, Сырский, Тарнавский и Наев.

В частности, высшее военное руководство обсудило ситуацию на поле боя, движение вперед ВСУ, усиление операций дополнительными артсистемами и снарядами.

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Отдельный доклад ГУР, СВР, СБУ и ГНСУ касался ситуации в Беларуси.

«Держим ее на постоянном контроле. Решением Ставки – Главкому Залужному и командующему «Севером» Наеву – выполнить комплекс мер по усилению этого направления», - сообщил Президент Украины.

Напомним, на прошлой неделе в России произошел неудачный военный мятеж, по итогам которого ЧВК Вагнер была выведена в Беларусь. Некоторые обозреватели утверждают, что Путин может использовать это для атаки на Украину с севера.

Ранее генерал Наев заявлял, что попытка наступления со стороны Беларуси будет для оккупантов самоубийством.

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В статье: Владимир Зеленский война с россией
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