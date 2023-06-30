Залужный о необходимости F-16: Нам не нужно 120 самолетов. Мы не собираемся угрожать всему миру

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал большое интервью изданию The Washington Post, в котором в очередной раз отметил необходимость предоставления Украине современных боевых самолетов, чтобы эффективно противодействовать российской армии.

"Количество самолетов, дежурящих у наших западных границ, вдвое превышает количество российских самолетов, разрушающих наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда? Никто не говорит, что завтра мы должны перевооружиться и получить 120 самолетов. Зачем? Мне не нужно 120 самолетов. Я не собираюсь угрожать всему миру. Достаточно очень ограниченного количества. Но они нужны. Потому что иного пути нет. Потому что враг использует авиацию другого поколения. Это если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами, и все бы сказали: "Вы с ума сошли?".

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Залужный задает философский вопрос, как Украине воевать с россиянами без авиации:

"Украина, переходя к наступательным операциям, должна следовать какой доктрине? НАТО (когда должно быть преимущество в воздухе – ред.)? Российской Федерации? Или это не ваше дело? (Украине говорят – ред.) "У вас своя доктрина. У вас есть танки, у вас есть пушки, у вас есть боевые машины. Вы можете это сделать". Что это такое?"

The Washington Post, конечно, спросило и о полученных танках Леопарды, на что Валерий Залужный признал, что несколько из них уже были уничтожены.

"Мы получили "Леопард" не для того, чтобы на них ездили на парадах или фотографировались политики или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А "Леопард" на поле боя – это не "Леопард", а мишень".

Главнокомандующий рассказал о своей коммуникации с председателем Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли: "У нас есть договоренность: 24/7, мы на связи. Поэтому иногда я могу позвонить по телефону и сказать: "Если я не получу 100 000 снарядов за неделю, погибнет 1000 человек. Станьте на мое место". Залужный отметил, что Милли разделяет все его опасения, но не он решает, предоставить ли Украине самолеты.

Украинский генерал подчеркнул, что его раздражают внешние комментарии о том, что контрнаступление происходит медленнее, чем ожидалось. По его словам, его войска ежедневно продвигаются вперед, даже если это всего 500 метров.

"Это не шоу, за которым наблюдает весь мир, на которое делают ставки или что-то подобное. Каждый день, каждый метр дается кровью… Да, возможно, не так быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема", – подытожил Залужный.