Буданов: Россия все подготовила для теракта на ЗАЭС. Взорвут, вероятно, пруд-охладитель
Глава ГУР заявил, что Россия хочет устроить катастрофу, остановить которую невозможно
Енергоатом
Россия подготовила все к созданию искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В случае теракта она, вероятнее всего, подорвет расположенный рядом со станцией пруд-охладитель.
Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Warzone.
"Если решение будет принято, часть станции, которую они, скорее всего, взорвут, – это искусственный пруд на территории станции, обеспечивающий охлаждение", – сказал Буданов.
Он утверждает, что Россия хочет устроить катастрофу, остановить которую невозможно. Именно поэтому планируется повредить систему охлаждения.
"Со временем это приведет к ситуации техногенной катастрофы, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные операции в зоне боевых действий невозможны", – пояснил Буданов.
Он добавил, что с технической точки зрения на ЗАЭС уже все готово к организации техногенной катастрофы.
"Они подготовили все необходимое для создания искусственной технологической, техногенной катастрофы. Они к этому полностью готовы", – отметил Буданов.
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