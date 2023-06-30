Буданов: Россия все подготовила для теракта на ЗАЭС. Взорвут, вероятно, пруд-охладитель

Россия подготовила все к созданию искусственной техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В случае теракта она, вероятнее всего, подорвет расположенный рядом со станцией пруд-охладитель.

Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью изданию Warzone.

"Если решение будет принято, часть станции, которую они, скорее всего, взорвут, – это искусственный пруд на территории станции, обеспечивающий охлаждение", – сказал Буданов.

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Он утверждает, что Россия хочет устроить катастрофу, остановить которую невозможно. Именно поэтому планируется повредить систему охлаждения.

"Со временем это приведет к ситуации техногенной катастрофы, которую никто не сможет остановить или смягчить. Потому что поисково-спасательные операции в зоне боевых действий невозможны", – пояснил Буданов.

Он добавил, что с технической точки зрения на ЗАЭС уже все готово к организации техногенной катастрофы.

"Они подготовили все необходимое для создания искусственной технологической, техногенной катастрофы. Они к этому полностью готовы", – отметил Буданов.