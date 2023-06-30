Бокс. Хижняк разгромил итальянца и вышел в финал Европейских Игр

На Европейских Играх прошли полуфиналы боксерского турнира среди мужчин в весовой категории до 80 килограммов.

Украинец Александр Хижняк вышел на ринг против итальянца Сальваторе Кавальяро и не оставил ему ни единого шанса. Во всех трех раундах все судьи отдали предпочтение Хижняку, поэтому финальный счет 5:0.

Перед этим Александр нокаутировал грузина Георгия Кушиташвили в 1/16 финала, в 1/8 перебоксировал со счетом 5:0 грека Михаила Цамалидиса, а в четвертьфинале перебоксировал ирландца Келина Кессиди.

В финале, который состоится в субботу, 1 июля, Александр Хижняк встретится с хорватом Габриэлем Веочичем.